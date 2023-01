Bollette gas di dicembre in aumento del 23 | 3% | la spesa per famiglia sale a 1 866 euro  Benzina e diesel | perché salgono i costi?

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Arera comunica le nuove tariffe per ledel gas per le famiglie ancora sul mercato tutelato: ail prezzo del gas ha toccato punte di 135 euro/MWh

Il Post

Ledelaumentano del 23,3% a dicembre 2022 : lo ha riferito Arera che ha anche segnalato che la spesa media annua per famiglia tipo nel corso dell'anno appena trascorso ha toccato i 1.866 ......0552 - 1,08% Spread 208,67 Dati di mercato Leggi anche Inverno caldo e tanti risparmi, il prezzo delfa meno paura Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: "Livelli ancora troppo alti per il,... Le bollette del gas di dicembre aumenteranno del 23,3 per cento Riascolta Ft, 'con tassi Bce timori per Italia, anello debole in Europa' di Focus economia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Continua la corsa delle bollette del gas anche nell’ultimo mese del 2022, con un aumento a carico degli utenti pari al 23,3 percento. Lo ha annunciato l’Autorità di regolazione per energia reti e ambi ...