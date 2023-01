Bob | i convocati dell’Italia per Winterberg | Baumgartner ha problemi alla schiena | debutto stagionale

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’Italia si appresta a fare il proprio esordio nella Coppa del Mondo 2022-2023 di bob. Gli azzurri, che avevano saltato i primi appuntamenti stagionali, saranno protagonisti nel weekend del 7-8 gennaio a(Germania). Patrickè stato convocato per l’appuntamento in terra tedesca, ma purtroppo ha avuto un grosso problemala scorsa settimana e dunque la sua presenza è tutta da valutare. Nel budello vedremo all’opera anche Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Alex Pagnini, Mattia Variola, Fabio Batti, Jose Obou, Robert Mircea e Riccardo Ragazzi. Il DT Maurizio Oioli ha fatto un punto della situazione: “Patrickha avuto un problema abbastanza grosso la settimana scorsa, bloccandosi completamente con la. Speriamo quindi di recuperarlo ...

