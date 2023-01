Blitz al Senato Orfini | ' Gli attivisti hanno evidenziato un problema vero | manca l' ascolto'

Repubblica Roma

Così Matteo Orfini, deputato del Pd , in un'intervista valuta ilambientalista contro il. "Non è il mio modo di concepire le proteste, ma mi sembra esagerata la criminalizzazione di ...Leggi Anche Ultima generazione,con la vernice al: tornano liberi i 3 attivisti. Convalidati gli arresti. La Russa: 'parte civile' Alla condanna di qualunque forma di protesta ... Blitz al Senato, i tre attivisti arrestati tornano in libertà Vandali (Renzi,Tajani, Myrta Merlino, Salvini), idioti (Gasparri, Forza Italia), eco-cretini (Il Giornale), azioni stupide e incivili (Malpezzi, Pd), eco-imbecillità (Malan, Fdi, vandalismo (Floridia, ...Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha protestato pubblicamente poco dopo e per la prima volta qualcosa si è mosso ...