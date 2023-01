Bisogna avere pazienza Michelle Hunziker | una triste confessione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) "Ci si lavora sempre e. Io cerco l'armonia, non la perfezione che mi veniva richiesta":si confessa in una lunga intervista con Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. La conduttrice e showgirl svizzera ha spiegato che tenere insieme passato, presente e futuro non è sempre facile, ma lei comunque si impegna. Il suo lavoro per mantenere in equilibrio la sua famiglia è costante. Poi, parlando della sua vita oggi, ha ammesso: "Sono in un momento di grande libertà emotiva e personale", e si è detta contenta della sua "famiglia patchwork". Nessuna parola, invece, sul presunto ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi. Sui social la coppia si mostra affiatata e in sintonia. In alcune occasioni i due sono stati ripresi dai paparazzi mentre erano a ...