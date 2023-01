Bimbo di 4 anni picchiato e bruciato con le sigarette | indagati la madre e il compagno

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Undi appena 4è in ospedale a Catania in gravi condizioni: sul suo corpo i segni di percosse e ustioni da sigaretta. A infliggere le sevizie sarebbero stati la mamma del piccolo e il suo. La procura di Agrigento ha emesso...

La madre di undi 4e il suo compagno sono indagati dalla procura di Agrigento per maltrattamenti e lesioni nei confronti del piccolo che sarebbe stato colpito con un corpo contundente. Il bambino è ... Avrebbero colpito il bambino di 4 anni con un corpo contundente e lo avrebbero ustionato con delle sigarette. Una mamma e il suo compagno sono indagati dalla procura di Agrigento ...