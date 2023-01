Bimbo di 4 anni picchiato e bruciato con la sigaretta dalla mamma | il piccolo è in ospedale

Agenzia ANSA

Leggi anche >di 5morso e trascinato in piscina da un pitone: il papà e il nonno gli salvano la vita Il nuovo alimento Il grillo domestico è il terzo insetto approvato dall'Unione Europea.Leggi anche > Mamma picchia e brucia con le sigarette il figlio di 4: ilin ospedale con lesioni gravi Accucciato in vasca Le parole dell'uomo non convinsero affatto i carabinieri che, ... Picchia e brucia con sigarette bimbo 4 anni, indagata madre Una rivoluzione è pronta a sbarcare sulle tavole degli europei. L'Unione europea, infatti, ha autorizzato l'immissione sul mercato di Acheta domesticus, comunemente chiamati ...Il bimbo sarebbe stato portato in un ospedale di Catania con gravi lesioni alle dita delle mani, dei piedi e ai testicoli e con ustioni. La madre e il compagno sono indagati per maltrattamenti su mino ...