QUOTIDIANO NAZIONALE

La piccola stava diventando cianotica: gli agenti di San Giorgio a Cremano hanno scortato l'auto dei genitori fino all'Annunziata. I medici l'hanno ...San Giorgio a Cremano . Una neonatadi soffocare ma, grazie all'intervento tempestivo della Polizia Municipale, viene portata in ...dove nel frattempo la mamma aveva caricato in auto la... Bimba rischia di morire soffocata, polizia locale la porta a sirene spiegate in ospedale La piccola stava diventando cianotica: gli agenti di San Giorgio a Cremano hanno scortato l'auto dei genitori fino all'Annunziata. I medici l'hanno salvata ...SAN GIORGIO A CREMANO – Attimi di panico a San Giorgio a Cremano dove una neonata ha rischiato di morire a causa di un boccone di cibo che le è andato di traverso. Solo il tempestivo intervento dei vi ...