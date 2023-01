Bilancio fine anno della Polfer Marche Abruzzo e Umbria17 arresti | 202 indagati e 75 provvedimenti

Questure sul web

... con un decreto ad hoc da approvare entro ladel mese , sarebbe quello di eliminare del tutto ... poi, potrebbe anche rivedere la stretta su Opzione donna varata con la legge di. Si ...... ha affermato che ildelle vittime a Makiivka è probabilmente di gran lunga superiore agli ... ma non hanno intenzione di porrealla guerra e sembrano 'essere disposti a perdere fino a 70. Oltre 130.000 persone controllate. Primissimo bilancio di fine anno ... Diciassette arrestati, 202 indagati e 74 provvedimenti di Polizia: è questo il primissimo bilancio di fine anno dei controlli della Polizia Ferroviaria del ...In Umbria nell'ultimo anno la polizia postale ha trattato 15 casi di 'sextortion', il ricatto a sfondo sessuale per estorcere denaro. Per 11 volte nei confronti di uomini e quattro di donne ma nessuno ...