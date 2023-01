Biathlon | Coppa del Mondo Pokljuka 2023 L’Italia maschile riuscirà a incidere in un contesto storicamente nemico?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nelgeneralmente la prima tappa del mese di gennaio va in scena a Oberhof. Cionondimeno, in questo inverno la località tedesca ospiterà i Mondiali. Ne consegue che le sue abituali date siano state assegnate a, autentico jolly nel calendario delladel. Il borgo sloveno ha fatto il proprio ingresso nel giro del circuito maggiore nel 1992 senza però mai trovare collocazione fissa, spaziando da dicembre a marzo. Peraltro in tempi recenti ha sovente preso il posto proprio della tappa storica deputata a organizzare la manifestazione iridata. La dinamica, verificatasi per la prima volta nel 2007, in questosi ripete per la terza volta nell’ultimo lustro! Sino a oggi nel Biatlonski stadionsi sono disputate 62 gare maschili individuali di primo ...