Biathlon | a Pokljuka per l’Italia 0 vittorie in 150 gare! Arriverà il Bellerofonte azzurro per abbattere la Chimera?

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La pausa natalizia della Coppa del Mondo diè prossima alla conclusione. Dunque uomini e donne con sci stretti ai piedi e carabina in spalla sono pronti a tornare in azione. Differentemente dalle consuetudini non si riparte però da Oberhof, poiché la località della Turingia sarà teatro dei Mondiali nel mese di febbraio. Èil palcoscenico delle prime gare dell’anno solare 2023, il che propone subito un tema interessante. L’impianto situato sull’altopiano in prossimità del noto polo turistico di Bled è infatti un’autenticaper, che mai è riuscita a vincere su queste nevi. Uomini o donne, competizioni individuali o staffette, non fa nessuna differenza. Dal 1992 in poi nessunè mai stato capace di passare per primo sul traguardo delle piste slovene. Il dato ha ...