Bertinotti ricorda Papa Ratzinger | Intellettuale attento e rispettoso

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) AGI - "Il primo incontro conl'ho avuto quando non era ancorae da teologo dirigeva la Congregazione per la dottrina della fede. L'ho trovato molto. Il suo comportamento privato era perfettamente aderente alla sua immagine pubblica". Fausto, esponente storico della sinistra e del sindacalismo italiano, ex-leader di Rifondazione comunista ed ex-presidente della Camera, affida all'AGI il suo ricordo personale, da laicoalla questione della fede e della spiritualità, su Joseph. "É il Pontefice - osserva- che ha ripreso le fila del discorso che si era interrotto con la fine del pontificato di Paolo VI. Può sembrare singolare perchè come è noto era ...

