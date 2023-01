(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il terzo singolare della sfida di Sydney tra Italia e Grecia valevole per la seconda semifinale dellaCupdi tennis, la prima edizione del torneo misto che si stando in Australia, sabato 7 gennaio, opporrà Matteoa Stefanosnon prima dalle 07.00 italiane. Tutti gli incontri di Italia-Grecia dellaCupdi tennis verranno trasmessi in diretta tv su SuperTennisTV ed in direttasu supertennis.tv. Di seguito il calendario ed ildidellaCupdi tennis di sabato 7 gennaio. CALENDARIOCUP Venerdì 6 ...

OA Sport

Maria Sakkari (GRE) Sabato 7 gennaio Sessione serale - Dalle ore 07:30 Matteo(ITA) vs. Stefanos(GRE) Lucia Bronzetti (ITA) vs. Despoina Papamichail (GRE) Doppio Misto PROGRAMMA,...Mattosempre più vicino alla forma ideale: 'Sono contento di essere sano'. Bronzetti: 'Quando ... Stasiak, il rovescio ad una mano sognando" "Ad inizio match ero molto teso e sono ... Berrettini-Tsitsipas, United Cup 2023: quando si gioca, orario, programma, tv, streaming Il terzo singolare della sfida di Sydney tra Italia e Grecia valevole per la seconda semifinale della United Cup 2023 di tennis, la prima edizione del torneo misto che si sta giocando in Australia, sa ...Le quattro semifinaliste della Federation Cup of Tennis si decidono in Australia. Gli Stati Uniti incontreranno la Polonia in semifinale e la Grecia ...