La Gazzetta dello Sport

Campane a Martello. "The Hammer"è tornato, lasciandosi finalmente alle spalle le ombre che lo hanno accompagnato per tutto il 2022, stagione tormentata da una litania di infortuni solo qua e là interrotta da sprazzi di ...e Sinner rappresentano sicuramente le due più grandi risorse in ottica. 'Un tennista italiano vincerà unonel 2023 Complicato prevedere quello che potrà accadere. Certo, ... Berrettini: "C'è lo Slam che fa per me e finalmente sto bene..." Gli unici due tennisti italiani in grado di vincere un torneo del Grande Slam in singolare sono stati Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Il primo si è imposto due volte al Roland Garros rispettivam ...