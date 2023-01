Bergamo | tra gli attivisti ribelli del clima | “Blitz al Senato? Si guarda il dito e non la luna”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023). Nessuna mano è stata incollata alle opere d’arte dell’Accademia Carrara. E nessun barattolo di vernice è stato rovesciato sulla facciata di Palazzo Frizzoni. “Finora le nostre azioni hanno avuto soltanto lo scopo di informare le persone, non c’è stata alcuna forma di disobbedienza civile”. Daphne Sangalli, 47 anni, imprenditrice di Ponte San Pietro, è la portavoce di Extinction Rebellion, la “branca” locale del gruppo nato nel 2018 nel Regno Unito per attirare (spesso in modo “estremo”) l’attenzione sulla questione ambientale: piantandosi in mezzo alla strada congestionando il traffico o imbrattando i capolavori dell’arte. Il gruppo dibergamasco è formato da persone tra i 20 e i 60 anni: ci sono un professore di inglese e un’insegnante delle elementari, uno psicologo, un ingegnere, un’infermiera, una ragazza ...

