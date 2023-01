Beppe Grillo contro il contante | «In Danimarca zero rapine in banca | facciamo come loro | l’Italia diventi un Paese cashless»

TGCOM

AGI - 'Prendiamo esempio. Sicuramente uno dei tanti motivi in più per essere una societa' cashless'.in un post sul suo blog invita l'Italia a prendere esempio dalla Danimarca, paese 'senza contanti'. 'La Danimarca - racconta - ha registrato il suo primo anno senza rapine in banca, ...ROMA - 'Prendiamo esempio. Sicuramente uno dei tanti motivi in più per essere una società cashless'.in un post sul suo blog invita l'Italia a prendere esempio dalla Danimarca, Paese 'senza contanti'. 'La Danimarca - racconta - ha registrato il suo primo anno senza rapine in banca, ... Contanti, Beppe Grillo: "Seguire la Danimarca, no cash e zero rapine" Ascolta La Danimarca ha registrato il suo primo anno senza rapine in banca, poiché l’uso di denaro contante è diminuito negli ultimi anni. Nel 2021, il paese nordico ha avuto una sola una rapina in ba ...Ascolta Il 44% della frutta e verdura proveniente dai nostri terreni agricoli presenta tracce di fitofarmaci. È quello che emerge dal nuovo rapporto “Stop pesticidi” elaborato da Legambiente in collab ...