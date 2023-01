Benedetto XVI | su Mattino Cinque News la diretta dei funerali da Piazza San Pietro

Si è tenuta questo pomeriggio, nella Cattedrale di Bari, la messa di suffragio per, voluta dall'arcidiocesi di Bari - Bitonto, alla vigilia delle esequie del Papa Emerito, che si terranno domani in piazza San Pietro a Roma. Nel corso dell'omelia, l'arcivescovo di Bari -...I media vaticani a colloquio con il segretario del Papa emerito scomparso il 31 dicembre: il ricordo commosso delle ultime ore e dei tanti anni trascorsi al suo fianco Dal canale Youtube di Vatican ...'Ha guidato la Chiesa con fermezza e dedizione, difendendo la fede e il cristianesimo contro il relativismo e lo smarrimento dei valori'.Durante il funerale di Karol Wojtyla nel 2005 una serie di striscioni lo voleva “Santo subito”. Ma così non avvenne: Giovanni Paolo II divenne beato soltanto nel 2011 e fu canonizzato nel 2014. Oggi l ...