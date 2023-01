Benedetto XVI “santo subito”? «Solo con l’ok di Papa Francesco»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Durante il funerale di Karol Wojtyla nel 2005 una serie di striscioni lo voleva “”. Ma così non avvenne: Giovanni Paolo II divenne beato soltanto nel 2011 e fu canonizzato nel 2014. Oggi la morte di Joseph Ratzinger fa nascere gli stessi interrogativi suXVI. Ma, spiega lo storico delle religioni Alberto Melloni oggi sul Resto del Carlino, tutto dipende dalla volontà di. Melloni spiega che il titolo di “dottore della Chiesa”, a cui iltedesco potrebbe aspirare, si attribuisce dopo la canonizzazione e non prima. E ricorda che i due papi della riforma gregoriana, Leone IX e Gregorio VII, sono diventati santi rispettivamente 27 anni e cinque secoli dopo. Anche Pio V dovette aspettare un secolo e mezzo dalla sua scomparsa per la canonizzazione. ...

Giovanni Paolo II ehanno avanzato lo spirito del Concilio, in continuità col passato. La loro forza però non era la gestione dei problemi interni della Chiesa, come gli scandali ...Sono lieto che il lettore possa avere tra le mani questo testo di pensieri spirituali del compianto Papa. Il titolo già esprime uno degli aspetti più caratteristici del magistero e della stessa visione della fede del mio predecessore: sì, Dio è sempre nuovo perché Lui è fonte e ragione di ...Il vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi, concelebrerà con Papa Francesco durante i funerali del Papa emerito Benedetto XVI. La cerimonia solenne si terrà domani alle 9.30 in piazza San Pietro, dove ...Vito Angiuli, vescovo della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca dal 2010, appena due anni prima Benedetto XVI fu al Santuario FinibusTerrae per lanciare il messaggio del Salento come ponte ...