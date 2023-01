Benedetto XVI | San Pietro blindata per i funerali | attesi in 100mila

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sandomani per idel Papa emeritoXVI che si terranno alle 9.30 e a cui si attendono circapersone. L’area detta ‘di rispetto’ sarà delimitata da cinque varchi di prefiltraggio presidiati dalle forze dell’ordine, che svolgeranno i primi controlli e saranno posizionati a Porta Angelica, Piazza Sant’Anna, Sant’Uffizio e due su via della Conciliazione. Controlli più approfonditi con metal detector e rapiscan invece per accedere all’area di massima sicurezza che coincide con piazza San, secondo quanto prevede l’ordinanza della questura di Roma che raccoglie tutte le misure del dispositivo di sicurezza. Sono poi previste una no fly zone ampliata e tiratori scelti mentre un elicottero sorvolerà la zona. Saranno oltre mille ...