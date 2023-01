Benedetto XVI lo faranno santo? Il retroscena | “Dipende da Papa Francesco”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)Ratzinger, lo? La notizia improvvisa – Qualcuno ricorderà che durante il funerale di Karol Wojtyla nel 2005 più di qualche fedele si presentò con striscioni che recavano la scritta “subito”. La cosa però non venne fatta in tempi stretti: Giovanni Paolo II è diventato beato soltanto nel 2011 ed è stato canonizzato solo nel 2014. Dunque quasi 10 anni dopo la scomparsa. Oggi con la morte di Joseph Ratzinger non pochi si chiedono se e quando sarà possibile farlo con lui. In merito sono arrivate alcune dichiarazioni dallo storico delle religioni Alberto Melloni, che sul Resto del Carlino ha spiegato che in realtà tuttodalla volontà di. Leggi anche l’articolo —>Ratzinger, le sue ultime parole ...