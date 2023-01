Benedetto XVI | le parole dell’esorcista padre Truqui | cosa ha rivelato

'Vorrei', dice il Pontefice, 'che ci unissimo a quanti, qui accanto, stanno rendendo omaggio ae rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi. Il suo ...Sono già 135mila i fedeli che finora hanno reso omaggio a San Pietro al primo papa Emerito, morto nella mattina del 31 dicembre. Le porte della Basilica rimarranno aperte fino alle 19 di oggi 4 gennaio. Domani, invece, alle ore 9.30 ci saranno le esequie che non saranno però ...Il 5 gennaio 2023 E' sempre mezzogiorno andrà in onda in seconda serata per un'assurda decisione di Rai 1 La Rai ha deciso di cambiare in modo molto significativo la programmazione dei giorni scorsi p ...Ultimo giorno di apertura per la camera ardente di Joseph Ratzinger nella basilica Vaticana. Domani i funerali in piazza San Pietro ...