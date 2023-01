Benedetto XVI | la stoccata a Bergoglio | “Gli ha spezzato il cuore”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Per capire, bisogna partire da un racconto. Quello fatto da padre Georg Gänswein in una recente intervista: quando decise di dimettersi, PapaXVI pronunciò la formula di rinuncia in latino. Il motivo, disse al suo segretario particolare, stava tutto nella ritualità e importanze del momento. Certe cose così importanti per la storia del papato, pensava Ratzinger, andavano pronunciate nella lingua della Chiesa. Non è un mistero, chi la letto le biografie del papa emerito lo sa, cheXVI fosse molto legato alla “messa in latino“, o per meglio dire al rito pre-conciliare che non si limita ad una lingua antica: il parroco celebra con le spalle rivolte all’assemblea, il messale è differente, le pause e le preghiere anche. Tutto nel rito tridentino è rivolto all’eucarestia e meno alla “comunità” dei credenti, che invece con il Concilio ...