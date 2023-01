Benedetto XVI | la figura barbina della Sapienza

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) A volte sarebbe preferibile il silenzio. O meglio: se non hai il coraggio di riconoscere l’errore, se non proprio di chiedere scusa, allora è meglio ignorare la morte diXVI che dedicargli un post ipocrita che più ipocrita non si può. All’Università Ladi Roma non sono degli sprovveduti, eppure in occasione del decesso del Papa emerito gli hanno dedicato una frase di cordoglio di cui il mondo avrebbe fatto volentieri a meno.XVI cacciato dallaAmici e biografi di Joseph Ratzinger raccontano infatti che nei suoi otto anni di pontificato, eccezion fatta per il Vatileaks e lo scandalo pedofilia, tra i momenti più difficili ci fu proprio quel gennaio del 2008.XVI era stato invitato dall’allora rettore ad inaugurare l’Anno Accademico. Niente di nuovo sotto il ...