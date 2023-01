Benedetto XVI | il paradosso del giorno del funerale | non sarà lutto in Vaticano | mentre in Italia il governo ordina bandiere a mezz’asta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)non in, ma in, neldeldel Papa emeritoXVI. Una nota di Palazzo Chigi afferma che “in occasione delle esequie solenni del Papa emeritoXVI, la Presidenza del Consiglio ha disposto per il 5 gennaio 2023 l’imbandieramento adellenazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale”. Nessuna disposizione di questo genere è stata diramata, invece, nello Stato più piccolo del mondo, dove non è stato proclamato ilnelin cui Papa Francesco presiederà i funerali del suo predecessore. Questo perché, spiegano nei sacri palazzi, inilè previsto solo ...

E' tutto pronto in Vaticano per i funerali di, ai quali, domani, si attende un afflusso di circa 65 mila persone. Un dato che, stando al numero di pellegrini che in questi giorni ...L'affetto per il Papa emeritoè andato certamente oltre le aspettative anche se non si arriva ai numeri clamorosi toccati per Giovanni Paolo II : nel 2005, alla sua morte, sebbene la ...Prima le lodi, poi l'agonia e la morte. Il racconto degli ultimi momenti di vita del papa emerito Benedetto XVI è affidato all'arcivescovo Georg Ganswein.