Benedetto XVI e Francesco | due Papi che saranno certamente ricordati a lungo | seppure con animo diverso

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Situazione imbarazzante quella che sta contornando il cerimoniale per l’estremo saluto a Monsignor Joseph Ratzinger, teologo dicorso con una parentesi sul trono di San Pietro, con il nome di PapaXVI. È noto che per Sua Santità a tempo determinato, che, per la prima volta nell ‘era moderna, era entrato e uscito sulle sue gambe dalle stanze vaticane riservate al pontefice, è stato necessario rivedere il cerimoniale dello svolgimento delle esequie e quanto a esse collegato. La situazione ha creato comunque qualche disagio per chi, anche per solo dovere e correttezza diplomatica, sta partecipando al lutto che ha colpito la Chiesa Cattolica. Chi ha superato una certa età o più specificamente era già in grado di recepire quanto accadeva nel mondo all’epoca della tv in bianco e nero, ricorderà di aver seguito almeno una volta una cerimonia ...