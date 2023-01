“BellaMa” | Tiberio Timperi verso l’addio alla televisione? Le sue parole

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) News Tv.ha partecipato come ospite su Rai 2 a, durante la puntata di ieri martedì 3 gennaio 2023. Il noto conduttore di Uno mattina in famiglia ha parlato di un suo imminente abbandono del mondo dellaha confessato di tenercisua vita fuori dal mondo dello spettacolo, ma perché vorrebbe abbandonare le telecamere?la pensione: la rivelazione a “” “È tempo che me ne vada in pensione e che mi tolga dalle scatole. A marzo faccio 40 anni di contributi e, se non mi cambiano la legge, uno il pensierino potrebbe farlo. Parliamoci chiaro: fuori c’è una vita. Poi, per carità, noi facciamo un lavoro che ci appassiona e quindi potremmo dire che ...

Corriere TV

Timperi , ospite di' su Rai2, ha confessato a Pierluigi Diaco : "È tempo che me ne vada in pensione e che mi tolga dalle scatole. A marzo faccio 40 anni di contributi e, se non mi ...Timperi , ospite di ''', in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, nella puntata di ieri martedì 3 gennaio, ha confessato a Pierluigi Diaco : 'È tempo che me ne vada ... Tiberio Timperi a «Bella Ma»: «Forse me ne vado in pensione» Tiberio Timperi, ospite di “BellaMa’”, in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, nella puntata di ieri martedì 3 gennaio, ha confessato ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...