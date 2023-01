Belen Rodriguez | “Ho sofferto moltissimo per Stefano | non sono stata io a mollarlo

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lo scorso ottobre,De Martino hanno festeggiato i 10 anni d’amore. Il loro percorso, com’è noto, non è stato tutto rose e fiori ma ad un anno dal secondo ritorno di fiamma i duepiù uniti che mai epersino tornati a lavorare insieme. La notte di San Silvestro, infatti, erano sul palco allestito a Napoli, a piazza del Plebiscito, per salutare il 2022. “Maiio a lasciareDe Martino” Nelle scorse ore,si è sbottonata parecchio sul marito in un’intervista rilasciata al settimanale “F”. La showgirl argentina addossa la colpa della prima rottura all’immaturità ma sottolinea che ad interrompere la relazione è sempre statoDe Martino. ...