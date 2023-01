Belen Rodriguez | “Ho sempre amato Stefano De Martino | mai smesso”

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il 2022 è stato l’anno che ha portato all’ennesimo ritorno di fiamma traDe, che ora si augurano di poter stare davvero insieme per. La showgirl non ha alcun dubbio sul sentimento che prova per il marito (il divorzio da lui non è mai diventato effettivo), ma preferisce non sbilanciarsi troppo sul futuro, forse anche un po’ per scaramanzia: “Non sono stata io a lasciarlo – ha detto in un’intervista al settimanale F -. Mi piacerebbe tantissimo rimanere con, sarebbe un lieto fine… ma io sono super esigente”. I due si erano sposati nel 2013, per poi lasciarsi nel 2015, a due anni di distanza dalla nascita del loro bambino, Santiago. Nel 2019, poco dopo la fine della storia che lei ha vissuto con Andrea Iannone, sono tornati insieme, ma ...