Belen Rodriguez | “Ho sempre amato Stefano De Martino | mai smesso”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nel 2022 la showgirl argentina e il marito sono tornati insieme per l'ennesima volta: lei rivela quanto il suo sentimento per il conduttore non sia mai cambiato e quanto lui sia legato alla figlia avuta da Antonino Spinalbese.

Parlando con Nicole Murgia e ripensando all'ultima puntata del Grande Fratello Vip , la discussa concorrente ha confessato cosa ha realmente provato quando ha rivisto l'ex diin ...si è lasciata intervistare tra le pagine del settimanale F , raccontando del suo matrimonio con Stefano De Martino e svelando pure un retroscena che, in qualche modo, interessa anche ...Belen Rodriguez torna a parlare del suo rapporto con Stefano e del perchè si sono tante volte lasciati e ripresi. Poi la confessione inaspettata. Belen Rodriguez è tornata a parlare della sua storia c ...Belen Rodriguez a cuore aperto racconta quanto sia grande il sentimento per Stefano De Martino, che non ha mai smesso di amare.