Belen | “Ho avuto tre aborti” La frecciata a Stefano De Martino

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)Rodriguez durante una intervista al settimanale F dedicato alle donne ha parlato per la prima volta degliche hae che le hanno impedito per ben tre volte la gioia di diventare mamma, poi avuta con Santiago, percepito conDe, e Luna Marí, avuta con Antonino Spinalbese. La showgirl argentina ha ammesso di averto tre volte nella sua vita, dicendo che duerisalgono a prima di Santiago e uno a prima di Luna Marí, senza specificare i periodi esatti: "Non l'ho mai detto a nessuno ma in realtà ho perso tre bambini nella mia vita, due prima di Santiago e uno fra Santi e Luna Marì. Lì per lì ne ho sofferto, certo, ma poi hoaltri figli quindi, in tutta onestà dico che oggi non è un dolore né un ...

Rodriguez ha confessato per la prima volta alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita privata e sui tre aborti che avrebbeprima di avere Santiago e Luna Marì.Rodriguez: gli aborti Oggisembra aver finalmente trovato la serenità accanto a suo marito, Stefano De Martino, e ai due figli Santiago e Luna ...ha parlato proprio dei primi tempi, quando De Martino stava per realizzarsi professionalmente: Ha semprequesto carisma, questa verve pazzesca: se ho scelto lui, quando avrei potuto stare ... Belen Rodriguez: "Ho avuto tre aborti. Stefano L'ho sempre amato, non ho mai smesso" Belen parla del suo rapporto con Stefano De Martino, non è stata lei in passato a lasciarlo e non ha mai smesso di amarlo. Ecco cosa ha detto ...Belen Rodriguez a cuore aperto racconta quanto sia grande il sentimento per Stefano De Martino, che non ha mai smesso di amare.