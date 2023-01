(Di mercoledì 4 gennaio 2023)amano documentare sui social la propria vita di coppia e con i loro bambini. Molto spesso l’influencer mette a disposizione nelle storie il box per le domande così le sue follower possono chiederle ciò che desiderano.solitamente risponde quando ha un attimo libero e alcune volte con lei c’è anche il marito. Una delle ultime storie postate è. La storia Instagram dirisponde sempre in modo schietto e sincero alle proprie follower che la apprezzano perché è un’ottima mamma e allo stesso tempo posta contenuti di valore e mai banali. In una recente storia Instagram una ragazza le ha chiesto se ...

ilmattino.it

Da Aurora Ramazzotti a Bianca Atzei, da Alice Campello a, sono tanti i personaggi femminili che in questo 2022 hanno annunciato la gravidanza e si apprestano a accogliere i loro figli ...Simpatico momento social pere Marco Fantini che da casa hanno risposto alle domande dei fan in un Q&A su Instagram. Sono una delle coppie più amate del mondo vip e il loro segreto è l'ironia e la spontaneità. Ecco ... Beatrice Valli: «Aiutatemi a gestire la gelosia», la reazione di Marco Fantini è esilarante Sono tante le celebrità italiane e internazionali che salutano il 2022 in dolce attesa e aspettono il 2023 per dare alla luce i loro figli ...Beatrice Valli si è resa protagonista di un siparietto ironico insieme a suo marito Marco Fantini. Beatrice Valli ha risposto ad alcune domande dei suoi fan sui social e si è resa protagonista di un s ...