Bce | i debiti possono restare sostenibili nonostante la stretta

Agenzia ANSA

... idell'Eurozona possono restare "sostenibili" perché "l'alta inflazione tende a migliorare ... da un pranzo gratis a uno abbordabile", pubblicato sul blog della. Nello studio si segnala come ...... idell'Eurozona possono restare "sostenibili" perché "l'alta inflazione tende a migliorare ... da un pranzo gratis a uno abbordabile", pubblicato sul blog della. Nello studio si segnala come ... Bce, debiti possono restare sostenibili nonostante stretta - Ultima Ora "L'alta inflazione tende a migliorare alcuni dati rilevanti della sostenibilità fiscale". Anche se il rifinanziamento del debito è diventato "più costoso per i governi" con il rialzo dei tassi d'inter ...L'allarme del Financial Times, le politiche della Bce e il nostro Paese che finisce sotto osservazione ogni volta che a Roma governa chi è poco gradito ai poteri ...