Bce | Crosetto | “Ha troppo potere | sue scelte ci mettono a rischio”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – ”Le condizioni economiche del Paese rischiano di peggiorare se verranno a mancare le ‘tutele esterne’ che hanno aiutato negli ultimi anni. Per questo fatico a comprendere le ragioni che hanno spinto la Bce a cambiare politica sugli acquisti dei titoli di Stato europei, in un momento già economicamente molto complesso, per certi versi drammatico, come quello che sta attraversando il mondo e l’Ue in particolare”. Lo dice il ministro della Difesa Guidoin un’intervista a ‘La Repubblica’ in relazione all’allarme lanciato dal Financial Times. ”Il giudizio degli economisti è lo stesso da anni perché l’Italia ha un debito pubblico altissimo, solo che questo fattore non ha pesato negli ultimi anni perché c’è stato il whatever it takes di Draghi. Le condizioni esterne, tassi, inflazione, allentamento dei parametri, sono state fantastiche, con la Bce che ...