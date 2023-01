Bce | autonomia e mandato | ecco cosa dicono i Trattati

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – La polemica sulle prerogative, e quindi sull’della Bce, ricorre. Si accende ogni volta che entrano in conflitto le esigenze dei singoli Stati e quelle previste dalche iattribuiscono alla Banca centrale europea. Come sta avvenendo in queste ore, rispetto alle critiche sulle decisioni assunte con la leva dei tassi di interesse, sollevate tra gli altri dal ministro della Difesa del governo italiano, Guido Crosetto. Sullo scenario c’è l’eterno dilemma tra la lotta all’inflazione e il sostegno alla crescita. Tra la politica monetaria e quella economica. Sono esigenze diverse, in concorrenza tra loro, che derivano direttamente dalla base giuridica su cui opera l’istuzione che ha sede a Francoforte. Il riferimento principale sono gli articoli 3 e 13 del Trattato sull’Unione europea e l’articolo 3 ...