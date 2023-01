Basta definire il look in chiave gipsy per avere l' impressione di indossare qualcosa di nuovo

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’inverno 2023 vede il ritorno in prima linea del knitwear. La maglieria in questa stagione è protagonista, nelle sue molteplici forme: non solo pullover e dolcevita, ma anche altri pezzi versatili, come il vestito in maglia. Lungo e semplice, un pezzo “facile” che rischia però di passare inosservato. Leggi anche › Come vestirsi a gennaio 2023? 5 outfit per affrontare ilanno con stile Le sfilate insegnano come abbinarlo per renderlo glamour, sulla scia delle tendenze del momento. Dove l’abbiamo visto Protagonista da ben più di una stagione, l’abito knit non è di certo una novità. Ultimamente è un modello preciso ad essersi imposto sulle passerelle, per le strade e negli outfit delle star: a maniche lunghe, dal taglio dritto che sfiora le ...