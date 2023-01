Basket femminile | il bollettino medico su Lorela Cubaj

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Loretasi dovrà fermare per qualche tempo. La cestista dell’Umana Reyer Venezia, come fa presente un comunicato della società lagunare, ha infatti riportato la lesione della fascia plantare in prossimità della inserzione calcaneare del piede destro. L’ala della nazionale italiana ha subito l’infortunio in occasione del match fra la stessa Umana Reyer Venezia e l’E-Work Faenza, vinta 71-102, in trasferta, dalle venete; valido per la 14esima giornata della stagione regolare della Serie Adi2022-2023. Di seguito il comunicato completo del club, che dice anche che l’atleta inizierà al più presto il suo percorso per tornare in palestra e poi sul parquet quanto prima: “L’Umana Reyer comunica che le indagini a cui è stata sottoposta l’atletahanno evidenziato una lesione ...