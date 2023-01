Baroni | «I cori razzisti? Una vergogna È ora che si metta fine a tutto questo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) A Lecce i tifosi della Lazio hanno subito ricordato chi sono, con ululatinei confronti di Banda e Umtiti. La partita è stata interrotta per un minuto con annuncio dello speaker che ha invitato a non ripeterli. In conferenza stampa ne ha parlato anche l’allenatore del Lecce, Marco. Di seguito le sue parole, riportate damercatoweb.com. Nel secondo tempo un Lecce molto più in palla che ha giocato con grandissima aggressività, è d’accordo?: “Sì, in parte. La Lazio nel primo tempo ha speso davvero molto. Noi abbiamo giocato contro una grande squadra che ha un calcio e un’identità consolidata. Ci sta che andassimo in svantaggio, anche perché hanno qualità e un gran palleggio. Ha inciso anche il fatto che noi fossimo meno lucidi nel primo tempo. Nella ripresa ho chiesto un atteggiamento diverso, ...