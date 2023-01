Barbara d' Urso e Briatore «notte insieme in hotel» | gossip e dettagli

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)d'si è concessa un periodo di meritato riposo dopo essere tornata in onda con Pomeriggio 5 da settembre. Infatti, la trasmissione che conduce su Canale 5 si è interrotta per circa due settimane durante le feste natalizie e riprenderà la messa in onda lunedì 9 gennaio. Nel nuovo numero uscito oggi di Diva e Donna sono presenti delle foto che ritraggonod'e Flaviobeccatiin undi lusso a Milano. Le immagini pubblicate sulla rivista stanno facendo il giro del web e hanno sorpreso. La domanda è: la conduttrice Mediaset e l'imprenditore nascondono una frequentazione?d'e Flaviosi frequentano? I retroscena dell'incontro...