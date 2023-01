Banda della Uno Bianca | i familiari dei carabinieri trucidati al Pilastro | “Non conosciamo tutta la verità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Un esposto, frutto di un lungo lavoro di ricerca, per cercare di arrivare allasullaUno. “Dopo 28 anni dall’arresto di alcuni componentiUnononlasul perché uomini delle istituzioni – dicono idei treuccisi, Otello Stefanini, Mauro Mitilini e Andrea Moneta, in occasione del 32/o anniversario dell’eccidio – si resero responsabili di 24 omicidi e 102 feriti con ferocia cieca e spietata. Il gruppo criminale, composto per la quasi totalità da poliziotti, agiva con una ferocia omicida irragionevole, specialmente negli anni 1990-91 durante la cosiddetta fase terroristica, nel ...