Ballerina | Ana de Armas e Keanu Reeves lotteranno nel film

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ana deha anticipato che lotterà conin, spinoff di John Wick di cui sarà protagonista. Ana deinterpreterà Rooney, un personaggio introdotto per la prima volta in John Wick 3: Capitolo 3 – Parabellum e precedentemente interpretato dallaUnity Phelan. Annunciato ufficialmente da Lionsgate nell’aprile 2022, le riprese delsono iniziate a novembre a Praga. Al Tonight Show di Jimmy Fallon, l’attrice ha descritto una scena di combattimento diche ha provato con. Ha condiviso le difficoltà di ripresa delle scene stunt, che spesso la lasciano “dolorante” e “ammaccata”. Tuttavia, dopo le prove con l’attore di John Wick, ha detto che “non può più lamentarsi” grazie alla ...

Ballerina, Ana de Armas sugli stunt: 'Dopo aver visto Keanu Reeves non mi lamento più' Ana de Armas ha ammesso di non lamentarsi più degli stunt dopo aver ammirato la professionalità di Keanu Reeves sul set di Ballerina ...In Ballerina, spin-off della saga di John Wick, l'attrice protagonista Ana de Armas ha dovuto recitare in diverse scene d'azione e combattimenti e ha raccontato cosa si prova a interpretarli insieme a ...