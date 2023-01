Baite e Chalet | le vacanze invernali per gli italiani sono in montagna

Leggi su funweek

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Natale in famiglia, Capodanno con gli amici. Meglio se in tanti e in una località dove affittare una casa per godere tutti insieme dei passatempi. È questo lo scenario che emerge dall’analisi delle quasi 3milioni di ricerche nella categoria Case Vacanza di Subito – piattaforma n.1 in Italia per vendere e comprare in modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici mensili – effettuate tra ottobre e novembre 2022. In particolare, Capodanno risulta la parola chiave più utilizzata nelle ricerche degli ultimi due mesi nella categoria Case Vacanza. E il traffico, in questa particolare categoria di immobili, a novembre 2022 è cresciuto del 17% rispetto al mese di ottobre. Segno che la ricerca assidua ha interessato moltie li ha condotti su Subito, dove attualmentepresenti oltre 60.000 annunci di case in ...