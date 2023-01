Avatar 3 introdurra i Na’vi di fuoco malvagi | rivela James Cameron

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)3 introdurrà idi, hato, e, quindi, prenderà in considerazione gli abitanti di Pandora da un punto di vista differente rispetto a quanto fatto finora. I blockbuster disi stanno facendo strada attraverso i quattro elementi. In una recente intervista al quotidiano francese 20 Minutes, il regista del franchise didi Pandora ha accennato ai dettagli della trama del prossimo capitolo della sua saga,ndo che il film si espanderà oltre i clan diche volano in aria e che nuotano in acqua visti nei primi due film, per introdurre una nuova tribù basata sull’elemento del. Come riportato da ...