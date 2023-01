Autostrade | ecco tutti gli aumenti tratta per tratta

IL GIORNO

Sul fronte, c'è da segnalare che sulla A20, relativamente alla chiusura della galleria Telegrafo, in provincia di Messina, l'uscita di Villafranca è adesso aperta alle auto in senso ...tutte le postazioni Autovelox nel Lazio nella settimana compresa tra martedì 3 Gennaio e domenica 8 Gennaio 2023 quando saranno posizionati come sempre autovelox e Tutor sia sullesia ... Pedaggi autostrade 2023, scattano gli aumenti: ecco quanto e dove in Lombardia Chiusa l’autostrada A19 per permettere l’esecuzione di alcuni improcrastinabili lavori. Si tratta di stop notturni e momentanei previsti per la prossima settimana. Per consentire l’esecuzione di lavor ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...