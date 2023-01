Autonomia | Picierno Pd | ' riforma così condanna Sud a isolamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "I termini in cui si stanno preannunciando le scelte sull'non faranno chere il Mezzogiorno ad unancora più pronunciato. La sfida dell'è una sfida che può essere fecondamente raccolta anche dal Sud, non cerchiamo nessun alibi, purché il campo da gioco sia sgombrato dalla negazione di diritti e servizi pubblici".la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina. "Il meccanismo perverso della spesa storica ha già sottratto, negli anni, ingenti risorse per i servizi pubblici essenziali. Lo Stato, infatti, in base a quel meccanismo, spende per un cittadino del Centro-Nord 17.621 euro, mentre per un cittadino meridionale 13.613 euro. Pertanto, se lo Stato volesse spendere la stessa cifra pro capite senza togliere ...