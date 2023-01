Autonomia differenziata I sindaci scrivono a Mattarella | fermi la riforma di Calderoli

La7

... come si legge nel manifesto fondativo, una 'risposta istituzionale alla grave crisi di rappresentanza del Sud', soprattutto in tema di equità sostanziale e di. In risposta al ...Così, mentre all'interno della stessa maggioranza tiene banco il dibattito sull'nonostante gli sprint leghisti, il mirino di FdI è puntato sul Presidenzialismo . O meglio sull'... Autonomia differenziata, Bonaccini: "Essere contro a prescindere è un errore". Il ministro leghista: Prevedevo un clima ostile, ma io ho le spalle larghe. Dure le opposizioni, Fratoianni: la presidente del Consiglio Meloni ...“Invece di creare le basi per un progetto che poggia sui livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi e sul fondo perequativo - grande assente nel suo progetto di riforma - Calderoli punta a spa ...