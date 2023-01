Autonomia differenziata | Castellone M5s | “Il testo di Calderoli aumenterà disuguaglianze e dividerà il Paese Ci opporremo”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Il M5s si opporrà al progettochediseguaglianze e dividere ancora di più il”. Lo ha detto Maria Domenicasenatrice del M5s a Piazza Staderari a Roma.“In un momento in cui aumentano le bollette e i cittadini non riescono ad andare avanti. Questo Governo si occupa di modificare la spazzacorrotti passando a una salva corrotti e di fare riforme che non servono alcome quella dell’” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La7

Il fondo speciale prevede un intervento sia sul fondo perequativo sia a livello di interventi straordinari, destinati non solo a chi chiede l', ma anche a chi non la chiede'. ...... l'emigrazione intellettuale, la dotazione infrastrutturale, l'occupazione femminile, la qualità del sistema scolastico e universitario, anziché insistere su un progetto di... Autonomia differenziata, Bonaccini: "Essere contro a prescindere è un errore". Sull’autonomia differenziata, in astratto, Michele Emiliano non coltiva pregiudizi. Il problema è come vogliono farla Matteo Salvini e i suoi: “Non ho alcuna opposizione di principio a dare più poteri ...Ieri il ministro Calderoli ha minacciato di chiamare in tribunale i giornalisti che commentano il suo ddl sull’autonomia differenziata. Querela tu che querelo anch’io, ieri il ministro Roberto ...