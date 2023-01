Autonomia | Bressa | ' da Calderoli pasticcio | passo indietro rispetto a lavoro fatto' **

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - L'autonomia ha radici antiche e ne sa qualcosa Gianclaudio. Ex-parlamentare Pd, è stato il sottosegretario all'epoca del governo Gentiloni che si occupò della materia con la firma di accordi preliminari con le regioni. "La bozzaè una cosa completamente diversa dalle ipotesi su cui vennero firmati quegli accordi", diceall'Adnkronos. A partire dall'impostazione di partenza, argomenta l'ex-parlamentare dem: "Si trattava di attribuire funzioni alle regioni in materie ben definite, ma non c'era in gioco nessun maggiore trasferimento. Un approccio culturalmente diverso:ha messo in gioco un discorso finanziario con questioni discutibili". Mentre nella proposta del governo Gentiloni, "si dava una dimensione organizzativa su base regionale e veniva affidata ...

La Svolta

... l'assessore Antonioe l'assessore Francesca Benciolini, Patrizia Tolot, Presidente della ...Vite Vere Down Dadi che accompagna i ragazzi con sindrome di Down nel raggiungere una certa...... Monica Bonomini, Renate Prader, Monica Franch, Christian Tommasini, Gianclaudio. E ancora,...secondo ricorda che "nessuno come Bonaccini può essere in grado di comprendere la nostra, ... Ultimo'ora: **Autonomia: Bressa, 'da Calderoli pasticcio, passo ... I fondi, raccolti nei negozi dell’abete grazie alla vendita delle particolari shopper biodegradabili con la grafica realizzata dai ragazzi con sindrome di Down, andranno a sostenere i progetti educati ...