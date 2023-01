Auto Tesla precipita da una scogliera con una famiglia a bordo | il volo di 76 metri – Video

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Una bambina di quattro anni, uno di nove e due adulti sono sopravvissuti dopo che la lorota da unadella California settentrionale, negli Stati Uniti, lungo la Pacific Coast Highway, vicino a un’area nota come ‘Devil’s Slide’ per la quantità di incidenti mortali che vi sono avvenuti. Laera adi una berlinache èta a oltre 76dall’strada. Secondo la ricostruzione dei soccorsi l’si è schiantata contro un affioramento roccioso, si è ribaltata alcune volte prima di atterrare sulle ruote, incastrandosi contro laa pochidal mare. “Quando lefiniscono nel precipizio chi è a ...

DMove.it

Salgono anche XPeng e LiNvidia: Perde il 4,15%. Fidelity Select Technology, un colossale ...: Al ribasso del 65% nel 2022 si aggiunge quello del 13% nella prima seduta dell'anno. Gli ...Tranne alcuni leggeri aggiornamenti e la versione Hybrid presentata al Salone dell'di Shanghai ... Andrà così a rivaleggiare con le suv elettriche premium, come BMW iX, Mercedes EQS SUV,... Si addormenta nella sua Tesla: l'Autopilot fa impazzire i poliziotti che cercavano di fermare la vettura window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-32341c85-3ce3-f3c1-3695-c922aeb82f ...Dharmesh Patel, sua moglie e i suoi figli sono sopravvissuti e sono stati salvati lunedì in California. Washington: Un uomo di 41 anni di ...