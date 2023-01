Aurelio De Laurentiis assente alla sfida di San Siro | il motivo

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)De, presidente del Napoli, non sarà presente staserapartita di Sancontro l’Inter. Il Napoli affronterà stasera l’Inter a Sanin unamolto importante per entrambe le squadre. Tuttavia, ci sarà una figura importante del Napoli che non sarà presente allo stadio: il presidente,De. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, Deha deciso di non seguire la squadra in trasferta per motivi legatiscaramanzia. In passato, infatti, il presidente azzurro ha spesso evitato di assistere alle partite in trasferta, soprattutto in questa stagione. Nonostante la sua assenza fisica a San, De ...