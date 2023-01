Attrito con la Lega? C' è perfetta sintonia | Rampelli zittisce la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) "Autonomia differenziata? Siamo disponibili a lavorare a maggiori potere per enti territoriali, regioni in testa, con contrappesi soprattutto per le zone maggiormente fragili. Servono pari opportunità e dignità per tutti.con la? C'è". Così il deputato di Fratelli d'Italia Fabioa margine dell'evento di presentazione della candidatura di Francesco Rocca per le regionali del Lazio svoltosi a Palazzo Ripetta a Roma. E ancora: "Ci sono due progetti: il primo di dare a Roma lo status giuridico particolare per rendere più efficace la gestione ordinaria dei suoi poteri, l'altro è quello che seguendo un mio progetto di legge di istituire una zona economica speciale nel municipio delle torri. Il più povero di Roma, nonostante sia anche il municipio più popoloso e con una ...