Atp e Wta Adelaide 1 2023 | programma e orari di giovedì 5 gennaio con Sinner

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 e Wta 500 di, in riferimento alla giornata di. Giornata dedicata al completamento dei match di secondo turno e piena di sfide interessanti. In campo maschile spicca la presenza di Jannik, opposto a Thanasi Kokkinakis. In campo anche Novak Djokovic, contro il francese Halys, e Denis Shapovalov, che sfiderà il qualificato Safiullin. Tra le donne, tutto pronto per l’esordio stagionale di Ons Jabeur, prima forza del seeding. Occhi puntati anche sul big match tra Azarenka e Zheng. Di seguito tutti i match di giornata. CENTRE COURT Dalle ore 01:30 – (Q) Safiullin vs (7) Shapovalov A seguire – (1) Djokovic vs Halys Non prima delle 05:00 – Azarenka vs Zheng Non prima delle 09:00 ...

Nella notte italiana Lorenzo Musetti, numero 23, ha liquidato 61 61, in appena 58 minuti, Daniel Michalski (280). Martina Trevisan (27), ha ceduto 62 64, in un'ora e 51 minuti di partita, ...IL REGOLAMENTO DOVE SEGUIRE IL TORNEO IN TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKINGAppuntamento dunque alle ore 08:30 con la sessione serale in ... I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Circuito ATP-WTA ... Oggi mercoledì 4 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia scenderà in campo a Brisbane per fronteggiare la Polonia nel playoff cittadino della United Cup, la nuova competizione per Naz ...Musetti passeggia su Michalski, Trevisan gioca un gran set contro Swiatek ma perde in due partite. A partire dalle 8.30 in campo gli altri singolari. In caso di parità deciderà il misto ...